الخرطوم.. إفشال تهريب أموال مخبأة بمناطق "حسّاسة"
وضبطت جمارك المطار مبلغ 20 ألف دولار أميركي، كانت مخبأة في مناطق حسّاسة بجسديهما
أعلنت سُلطات مطار الخرطوم، أنها أفشلت تهريب امرأتين لرزمة أوراق مالية بالعملة الصعبة، وتهريب رجل لثلاثة كيلوغرامات من الفضة في عمليتين منفصلتين اليوم الخميس.
وقال مدير الجمارك بمطار الخرطوم العميد هاشم محمد أحمد، إنّ أفراد الشرطة انتابتهم الشكوك في امرأتين وهما في طريقهما لمغادرة البلاد، وبعد إخضاع المرأتين لتفتيش دقيق، ضبطت مبلغ 20 ألف دولار أميركي، كانت مخبأة في مناطق حسّاسة بجسديهما.
وفي العملية الثانية، ضبطت ثلاثة كيلوغرامات من الفضة كانت بصحبة راكب في طريقه لخارج البلاد. وعلى الفور أُخضع الثلاثة إلى التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحكمة.
وألقت إدارة جمارك مطار الخرطوم، القبض على اثنين من أخطر لصوص سرقة الأمتعة "حقائب المغتربين"
من داخل صالات المطار أحدهما سوداني يحمل جوازاً فرنسياَ، والآخر تاجر.
وقالت صحيفة "الانتباهة" أمس، إنّها المرة الأولى التي يتمّ فيها القبض على لصوص صالات مطار الخرطوم.
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