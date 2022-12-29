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In this file photo taken on December 16, 2022 US President Joe Biden speaks during a town hall with veterans and veteran survivors in New Castle, Delaware. (AFP)
بايدن
الشرق الأوسط

بايدن: سنواصل العمل مع نتنياهو على جهود السلام مع الفلسطينيين

الرئيس الأميركي: سنواصل دعم حل الدولتين وسنعارض أي سياسة تهدد هذا المبدأ

واشنطن - فرانس برس
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنه سيتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصفه بـ"الصديق"، لكنه أكد معارضة السياسات التي تشكّل خطرا على حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وقال بايدن في بيان: "أتطلع للعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو الذي كان صديقي على مدى عقود، للتعامل بشكل مشترك مع التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الإيرانية".

وأضاف: "كما فعلنا طوال عهدي، ستواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تشكّل خطرا على قابلية تحقيقه أو تتناقض مع مصالحنا المتبادلة وقيمنا".

وأدى نتنياهو ،الذي هيمن التوتر على علاقته مع آخر رئيس أميركي من حزب بايدن، الديموقراطي باراك أوباما، اليمين الدستورية الخميس ليترأس حكومة تعد الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وتضم سادس حكومة يرأسها نتنياهو شخصيات يمينية متشددة على غرار إيتمار بن غفير الذي علّق في الماضي صورة في منزله لمسلّح قتل مصلين فلسطينيين ليشغل اليوم منصب وزير الأمن الوطني.

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وبينما شكّل نتنياهو ائتلافا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إدارة بايدن ستحكم على الحكومة عبر "السياسات التي ستتبعها، لا الشخصيات التي ستضمها الحكومة".

ويؤكد مسؤولون أميركيون أنهم يأملون بتشجيع نتنياهو على اتخاذ مواقف معتدلة عبر تنظيم اجتماع في أسرع وقت ممكن بين وزراء خارجية إسرائيل والدول العربية التي تعترف بها.

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