بسبب قرارات طالبان.. ربع جامعات أفغانستان تواجه خطر الإغلاق

حذر اتحاد الجامعات الخاصة بأفغانستان من تعرض ربع جامعات البلاد لخطر الإغلاق بسبب قرارات طالبان.

وأفادت مصادر خاصة لـ"العربية" أن 25 ألف موظف جامعي مهددون بخسارة وظائفهم بسبب قرارات طالبان .

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كما كشفت المصادر أن قرار طالبان منع تعليم الفتيات شمل 35% من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة وأن الجامعات الخاصة بأفغانستان تواجه الإفلاس بعد قرار طالبان منع تعليم الفتيات.

ودافع وزير التعليم العالي في حكومة حركة طالبان عن قرار منع النساء من الالتحاق بالجامعات، وهو مرسوم أثار رد فعل عنيفاً على الصعيد العالمي.

وقال نداء محمد نديم إنه أصدر المرسوم في وقت سابق هذا الأسبوع لتجنب الاختلاط بين الجنسين في الجامعات ولاعتقاده بأن "بعض المواد التي يتم تدريسها تنتهك مبادئ الإسلام".

يرفض الإدانات

وفي مقابلة مع التلفزيون الأفغاني، رفض نديم الإدانة الدولية الواسعة النطاق للقرار. وقال نديم إنه يجب على الأجانب التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.

كانت تركيا والسعودية أحدث دولتين تدينان قرار حركة طالبان منع الإناث من الالتحاق بالجامعات.

رفض داخلي

وفي إشارة أخرى للمعارضة المحلية للقرار، دان العديد من لاعبي الكريكيت الأفغان هذا الحظر.

وكان حكام طالبان قد أمروا هذا الأسبوع الإناث في جميع أنحاء البلاد بالتوقف عن الالتحاق بالجامعات الخاصة والعامة.

ولم تتحدث الحكومة عن الحظر علنا ولم تستجب لرد الفعل العالمي بشأنه على الرغم من تصريح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، ضياء الله هاشمي، على "تويتر" اليوم الخميس أن مؤتمرا صحافيا سيعقد هذا الأسبوع لشرح هذه الخطوة.