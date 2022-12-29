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أبو شعيب
تنظيم داعش

تركيا.. القبض على "داعشي" يشتبه بأنه كان على وشك تنفيذ هجوم

"أبو شعيب" تلقى تدريباً على تنفيذ العمليات الانتحارية

العربية.نت
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قالت وسائل إعلام تركية، يوم الخميس، إن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على "داعشي" كان يعتزم تنفيذ "عمل إرهابي" في أعياد رأس السنة.

وبحسب الأنباء، فقد تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في ولاية "أفيون قره حصار" من القبض على "ليث رعد زيد" الملقب بـ "أبو شعيب"، وهو عراقي الجنسية في عملية فجر اليوم استهدفت منزله.

أبو شعيب
أبو شعيب

وقالت صحيفة "حرييت" واسعة الانتشار، إن "أبو شعيب" تلقى تدريباً على تنفيذ العمليات الانتحارية، وإن الشكوك لدى السلطات الأمنية بأنه كان يعتزم تنفيذ عمل "إرهابي" في أماكن التجمعات خلال الاحتفالات بقدوم السنة الجديدة.

وقبل ايام، نشرت وسائل إعلام تركية اعترافات جديدة لمنفذة تفجير شارع الاستقلال وسط إسطنبول أحلام البشير، تحدثت فيها عن وجود فتاة أُخرى كانت تتجهز لتنفيذ تفجير مماثل.

وحسب تقرير الشرطة المؤلف من 13 صفحة، قالت أحلام البشير إن الشخص الذي قدمت معه من سوريا إلى تركيا، والملقب بلال الحسن، قد جلب برفقته فتاة سورية أخرى تبلغ من العمر 16 إلى 17 عاماً، من أجل تنفيذ مهمة مماثلة.

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وأضافت أن تلك الفتاة جاءت ومعها "مواد مهمة"، وهي متفجرات، مشيرة إلى أن بلال الحسن حصل على مبلغ 400 دولار لقاء تأمين مكان إقامة للفتاة.

وجاء في اعترافاتها: "أعتقد أن هذه الفتاة المرسلة من سوريا ستُستخدم مثلي، أعلم أن بلال لديه العديد من المعارف في إسنيورت وإسنلر (في إسطنبول)".

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