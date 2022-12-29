حكومة نتنياهو تؤدي اليمين القانونية اليوم أمام الكنيست

من المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اليمين القانونية اليوم أمام الكنيست، وتتبنى الحكومة الإسرائيلية الجديدة أفكار اليمين المتطرف إلى جانب تشديد السيطرة على القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان ومحاربة إيران.

وتطالب أحزاب اليمين المتطرّفة بمنح الجيش هامش تحرك أكبر في إطار استخدام القوة في الضفة الغربية، ضد الفلسطينيين.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، أعلن الأربعاء، تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.

وعشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية قال حزب الليكود اليميني في بيان "قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع".

ويعتبر غالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية، أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو، وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

ويتوقع محللون أن تكون هذه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وفق ما ذكرته "فرانس برس".

لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.

وبنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.