صفارات الإنذار تدوي.. وأوكرانيا تعلن حالة التأهب

على وقع اشتداد القصف الروسي، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية في بعض مناطق ​أوكرانيا​.

كما انطلقت صافرات الإنذار خلال ساعات الصباح الباكر في مناطق نيكولاييف، وتشيركاسي وجيتومير.

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انفجارات عديدة

في حين أفادت وسائل إعلام محلية أوكرانية بوقوع عدة انفجارات في مدن دنيبر ونيكوبول وسومي وخاركوف.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية كثفت هجماتها بقذائف المورتر والمدفعية على مدينة خيرسون.

فيما تمارس أيضا ضغوطاً مستمرة على طول الخطوط الأمامية في المناطق الشرقية من البلاد.

روسيا ترفض مقترحا اوكرانيا لإنهاء الحرب

لا حل قريب

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية مازالت مستمرة على الأراضي الأوكرانية منذ شباط/فبراير الماضي، لتدخل بذلك شهرها الحادي عشر.

وقد رفضت روسيا مقترحات السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي هذا الشهر، مؤكدة على أنها لن تتخلى عن أي أراض سيطرت عليها، والتي تشكل حاليا نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وتقول إنها ضمتها بالفعل.

كما شددت على أنها لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين، لافتة إلى أن أي مقترح سلام يجب أن يعترف بضم المناطق الأربع.