لافروف يرفض "صيغة سلام" طرحها زيلينسكي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو لن تستخدم "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كأساس للمفاوضات، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وأضاف أن موسكو تعتقد بأن كييف ما زالت غير مستعدة لمحادثات سلام حقيقية. كما قال لافروف لوكالة الإعلام الروسية، إن فكرة كييف عن طرد روسيا من شرق أوكرانيا والقرم بمساعدة الغرب ما هي إلا "وهم".

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وكان وزير الخارجية أكد، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أوضحت لموسكو عبر القنوات الدبلوماسية أنها لا تعتزم إرسال خبراء إلى أوكرانيا، لإدارة منظومات باتريوت للدفاع الجوي، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

كما قال إن واشنطن اقترحت عدة مرات بشكل غير رسمي على موسكو عقد اجتماعات، ووافقت موسكو في كل مرة، ولكن حتى الآن لم يتحقق سوى اجتماع بين رئيسي الاستخبارات الخارجية في البلدين في أنقرة.

خطة زيلينسكي

وأعلن زيلينسكي للمرة الأولى صيغته للسلام في قمة في نوفمبر لمجموعة العشرين. وتدعو الخطة إلى:



1- السلامة الإشعاعية والنووية، بالتركيز على استعادة الأمن حول أكبر محطة نووية في أوروبا وهي محطة زابوريجيا في أوكرانيا التي تخضع حاليا للسيطرة الروسية.

2- الأمن الغذائي، بما يشمل حماية وضمان صادرات الحبوب الأوكرانية لأفقر الدول في العالم.

3- أمن الطاقة، بالتركيز على قيود الأسعار على موارد الطاقة الروسية، إضافة إلى مساعدة أوكرانيا في إصلاح وتأهيل البنية التحتية للكهرباء التي تضرر نحو نصفها من الهجمات الروسية.

4- الإفراج عن كل السجناء والمُبعدين بما يشمل أسرى الحرب والأطفال الذين تم ترحيلهم لروسيا.

5- إعادة وحدة الأراضي الأوكرانية وتأكيد روسيا عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في بند قال عنه زيلينسكي إنه "غير قابل للتفاوض".

6- سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها.

7- العدالة، بما يشمل تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا.

8- منع إبادة البيئة الطبيعية والحاجة لحماية البيئة بالتركيز على إزالة الألغام وإصلاح منشآت معالجة المياه.

9- منع تصعيد الصراع وبناء هيكل أمني في الفضاء اليورو-أطلسي بما يتضمن ضمانات لأوكرانيا.

10- تأكيد انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من كافة الأطراف المعنية.