بريطانيا تزود أوكرانيا بأجهزة للكشف عن المعادن وإبطال مفعول القنابل
ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن أجهزة الكشف عن المعادن يمكن أن تساعد القوات الأوكرانية في تأمين الطرق
أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها منحت أوكرانيا أكثر من 1000 جهاز للكشف عن المعادن و 100 من معدات إبطال مفعول القنابل للمساعدة في تطهير حقول الألغام، وذلك في أحدث دعم عسكري تتلقاه كييف في الصراع مع روسيا.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان: "استخدام روسيا للألغام الأرضية واستهداف البنية التحتية المدنية يؤكد القسوة المروعة لهجوم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".
بن والاس
وأضاف: "ستساعد هذه الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان بينما تستعيد أراضيها".
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن أجهزة الكشف عن المعادن، التي تصنعها شركة فالون الألمانية، يمكن أن تساعد القوات الأوكرانية في تأمين الطرق من خلال المساعدة في إزالة مخاطر المتفجرات، بينما يمكن لمعدات إبطال القنابل نزع فتيل الذخائر غير المنفجرة.
وكشف والاس، الخميس، أن بريطانيا ستخصص 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.77 مليار دولار) مساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام
2023، وهو ما يعادل المبلغ الذي قدمته هذا العام.
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