مدن أوكرانية تغرق بالظلام.. وقصف روسي على كييف وخيرسون
زيلينسكي تحدث عن صعوبة الوضع في جبهات باخموت وسوليدار شمال دونيتسك
أفادت مصادر ميدانية في أوكرانيا أن طائرات مسيرة قصفت مواقع في العاصمة كييف فجر اليوم الجمعة، وسمع دوي عدة انفجارات، فيما أطلقت المضادات الجوية لصد الهجوم.
#روسيا ترد على شروط #أوكرانيا للتفاوض بصواريخ تقصف #كييف ومعظم المدن#العربية pic.twitter.com/Hzds54f4JT— العربية (@AlArabiya) December 30, 2022
كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمنطقة في خيرسون في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط أنباء عن سماع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل.
انقطاع الكهرباء وسط تدني درجات الحرارة
وفي السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن معظم مناطق بلادِه تعاني من انقطاع الكهرباء وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت جميعَ أنحاءِ البلاد.
كما تحدث زيلينسكي عن صعوبة الوضع في جبهات باخموت وسوليدار شمال دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الروسية تسعى إلى الاستيلاء على منطقة دونيتسك قبل حلول العام الجديد.
معدات عسكرية بريطانية جديدة
إلى ذلك، أرسلت بريطانيا معدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تضمنت أجهزة إبطال مفعول القنابل والألغام لمساعدتها على تطهير الأراضي والمباني من بقايا الذخائر والصواريخ التي لم تنفجر جراء القصف الروسي.
وزير الدفاع البريطاني بن والاس كان أعلن أن بلاده رصدت مليارين وسبع مئة وسبعين مليون دولار من الموازنة للعام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريا.
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