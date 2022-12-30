دولارات اللبنانيين ومحروقاتهم الى سوريا..هكذا تُهرّب

عاد الحديث في لبنان عن التهريب إلى سوريا مع تهاوي الليرة السورية أمام الدولار ومعاناة قرى ومدن سورية عديدة من شحّ بالمشتقّات النفطية التي إرتفعت أسعارها بشكل خيالي.

لكن اللافت بالكلام عن عودة التهريب إعلان مصرف لبنان بشكل واضح منذ أيام "أن ارتفاع سعر ‏صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود".

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ومع أن البيان لم يُسمِ سوريا صراحةً، غير أن تقارير صحافية أثارت في الأيام الماضية قضية تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا في سياق تفنيدها لأسباب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال فترة الأعياد بتخطّيه عتبة 47 ألف ليرة.

وأوضح النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري لـ"العربية.نت" "أن المقصود بتهريب الدولار إلى سوريا توجّه تجار سوريين الى منطقة شتورا في البقاع القريبة من الحدود السورية محمّلين بكميات كبيرة من العملة السورية لتبديلها بالدولار".

شراء الدولار من شتورا: وشرح "أن كل دولار أميركي يساوي اليوم نحو 7 الاف ليرة سورية، فيأتي التاجر السوري ويعرض على الصرّاف اللبناني في منطقة شتورا شراء الليرة السورية بكلفة أقل فيقوم بعدها الصرّاف ببيعها لعمّال سوريين في لبنان بسعر أعلى".

ولفت بعاصيري إلى "أن سوريا تخضع لحصار اقتصادي، وبالتالي فإن لبنان الأقرب إليها جغرافياً للحصول على الدولار، لذلك فإن الإقتصاد اللبناني بات أخيراً "يموّل" جزءاً من الإقتصاد السوري".

تهريب الدولار بالسيارات

وبحسب مصادر مطّلعة تحدّثت لـ"العربية.نت" "فإن قصة "تهريب" الدولار إلى سوريا ليست محصورة بمنطقة شتورا في البقاع التي تضمّ عدداً كبيراً من محال الصيارفة معظمهم محسوبين على حزب الله، بل تشمل مناطق لبنانية حدودية في شمال لبنان، حيث تنشط عمليات "تهريب" الدولار بكميات كبيرة إلى الداخل السوري".

واكتفت المصادر بالقول "إن كميات من الدولار تنتقل من لبنان إلى سوريا عبر المعابر الحدودية شمال لبنان بواسطة سيارات خاصة ذات الزجاج الداكن لا تخضع للتفتيش حصل أصحابها على "تسهيلات" بالدخول والخروج".

ليرة سورية في لبنان

من جهته، أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود لـ"العربية.نت" الى "أن السؤال الأساسي في هذه المسألة؟ لماذا هناك "إقبال" على شراء العملة السورية في لبنان؟ لان بكل بساطة هناك الاف السوريين في لبنان يشترون الليرة السورية من لبنان لإرسالها إلى ذويهم في سوريا".

وكان النائب عن الحزب التقدمي الإشتراكي هادي أبو الحسن أوّل من أثار الحديث عن "تهريب" الدولار خارج الحدود. وقال عبر حسابه على "تويتر" "الدولار يُهرّب الى سوريا من قبل عصابات التهريب وسعره الى إرتفاع جنوني ومن دون ضوابط، بدل التلهي بالمناكفات السياسية والفبركات القضائية، قوموا بواجباتكم بملاحقة تلك العصابات واوقفوها".

وقال لـ"العربية.نت" "إن شنطاً كبيرة مُحمّلة بالدولار خرجت أخيراً من سوق شتورا للصرّافين بإتّجاه سوريا، وهو ما أخبرنا به شهود عيان".

وأضاف: "هناك صرّافون لبنانيون يشترون العملة السورية بسعر منخفض وبيعونها لاحقاً بسعر مُضاعف، كما يشترون سلعاً مهرّبة من سوريا (دواجن وخضار...) بالدولار لتنافس الصناعات المحلية".

هدر 20 مليار دولار من الاحتياطي

وأشار أبو الحسن إلى "أننا أهدرنا في السنوات الثلاثة الأخيرة 20 مليار دولار من إحتياطي مصرف لبنان لدعم سلع وبضائع تم تهريبها إلى سوريا. واليوم ونتيجة الأزمة المُستفحلة التي تعصف بسوريا ونتيجة الحصار، إزدادت الحاجة إلى العملة الصعبة فتم اللجوء الى السوق اللبنانية للحصول على الدولار على رغم حاجة اللبنانيين إليه".

وبالتوازي مع الحديث عن "تهريب" الدولار، استعادت ظاهرة تهريب المحروقات إلى سوريا زخمها، مع وصول صفيحة البنزين إلى حدود 44 دولاراً في مقابل 19 دولاراً للصفيحة في لبنان، وذلك نتيجة إرتفاع الدولار مقابل الليرة السورية من 4500 الى نحو 700 ليرة سوري.

وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"العربية.نت" "أن سعر صفيحة المازوت في سوريا 38 دولاراً في مقابل 18 دولاراً في لبنان، في حين أن سعر صفيحة البنزين في سوريا نحو 46 دولاراً في مقابل 19 دولاراً في لبنان، ما يعني أن المُهرّبين يحققون أرباحاً كبيرة".

وأضاف: "حسب معلوماتنا كمية تهريب المحروقات من لبنان الى سوريا ليست كبيرة حتى الان، وهي عادت لتنشط في الأسبوعين الأخيرين".

من جهته، قال أحد المواطنين الذين يزورون سوريا بشكل أسبوعي لـ"العربية.نت" "أن ما بين نقطة المصنع اللبنانية والحدود السورية، تصطف سيارات لبنانيين على جانبي الطرق لبيع غالونات البنزين والمازوت".