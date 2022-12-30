وفد أوروبي إلى لبنان للتحقيق بثروة حاكم البنك "المركزي"

يزور وفد من المحققين الأوروبيين لبنان الشهر المقبل للبحث في الملفات القضائية المتعلقة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة المُلاحَق بقضايا تبييض أموال وجرائم مالية في دول أوروبية.

وبحسب المعلومات، تبلّغت السلطات اللبنانية من فرنسا وألمانيا ولكسمبورغ عبر كتاب رسمي أنّ وفداً قضائياً من هذه الدول سيزور بيروت بين 9 و 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

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واكتفى المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بالقول لـ"العربية.نت": "أننا كنيابة عامة مالية لم نتبلّغ رسمياً بوصول محققين أوروبيين الى لبنان".

ورفض إعطاء موقف حول زيارة المحققين الأوروبيين قبل معرفة طبيعة مهمتهم في لبنان".

وفي السياق، أوضحت مصادر مطّلعة لـ"العربية.نت" "أن الهدف الأساسي من زيارة الوفد الأوروبي إجراء تحقيقات حول ثروة حاكم مصرف لبنان وقضية شركة "فوري" التي يملكها شقيقه رجا سلامة والتي كانت السبب الأساس وراء الاشتباه في ضلوع الأخوين سلامة في عمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع".

تحقيقات مع مسؤولين ماليين

وبحسب المصادر، ستشمل تحقيقات الوفد الأوروبي لقاءات مع نواب الحاكم ومسؤولين بارزين في المصرف المركزي، الى جانب عدد من مديري بعض المصارف التجارية.

وحتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي في لبنان حول الزيارة بتأكيد أو نفي حصولها.

ورفض مصرف لبنان الإجابة على سؤال "العربية.نت" حول ما إذا كان الحاكم رياض سلامة سيلتقي الوفد الاوروبي في حال سمحت له السلطات اللبنانية بالمجيء الى لبنان.

وأشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود لـ"العربية.نت" إلى "أن الوفد الأوروبي يزور لبنان فعلاً بهدف الاطلاع على عمل النظام المصرفي والنقدي في ظل الأزمة الحالية وتحوّل لبنان إلى إقتصاد الكاش Cash economy الذي يُسهّل عمليات تبييض الأموال".

الوفد الأوروبي لم يطلب إذناً

من جهته، أوضح الدكتور علي زبيب، المحامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدولية لـ"العربية.نت" "أن وفداً قضائياً أوروبياً يضمّ مدّعين عامين وقضاة ماليين من ألمانيا، فرنسا ولوكسمبورغ "أبلغ" السلطات اللبنانية-ولم يطلب إذنها- أنه سيزور لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يُجريها حول ثروة حاكم مصرف لبنان وقضايا مالية خاصة به فُتحت ضده أمام محاكمها".

وأشار إلى "أن الوفد الأوروبي سيُحقق مع حاكم مصرف لبنان ونوابه ومدراء في المصرف المركزي ومصارف تجارية أخرى من دون أن يطلب "المساعدة" من القضاء اللبناني وهذا أمر مُستغرب".

التحقيق بحضور قضاة لبنانيين

وإعتبر المحامي زبيب "أن أمام السلطات اللبنانية خيار "رفض" مجيء الوفد الأوروبي، لكن أن يطلب منه في المقابل تقديم إستنابة قضائية لإستجواب حاكم مصرف لبنان بحضور قضاة لبنانيين".

وطرحت الزيارة علامات إستفهام حول مفهوم "السيادة" وما إذا كان يحق لدولة أجنبية إجراء تحقيقات في دولة ذات سيادة، علماً أن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان تُلزمه تلبية مطالب السلطات القضائية الاجنبية لكن بشرط أن يتوافق ذلك مع القوانين اللبنانية.

وفي الإطار، أوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا لحقوق الانسان الدكتور بول مرقص لـ"العربية.نت" "أن لا يجوز لأي جهة خارجية أن تتجاوز السيادة القضائية المُطلقة للمحاكم اللبنانية. وفي حال رغبت دولة أجنبية إجراء تحقيقات ضمن هذه السيادة يتوجب عليها طلب ذلك بموجب إستنابة قضائية توجّه إلى القضاء اللبناني المختصّ الذي يعود له حصراً حق تنفيذها والاستجواب فيها بحضور قضاة من الدولة صاحبة الاستنابة".

وقال: "على سبيل المثال، سابقة رجل الأعمال كارلوس غصن الذي استمع القضاء الفرنسي إليه من خلال قاض لبناني تسلّم الأسئلة من الجانب الفرنسي وثمّ وجّهها إليه.

واعتبر مرقص "أن ثمّة إشكاليّات عديدة مطروحة أمام الوفد القضائي الأوروبي ومنها الأصول التي يجب أن تراعى عبر النيابة العامة اللبنانية ومن ذلك الأسئلة المتعلّقة بمكان إجراء الإستجواب ومن سيحضره وماذا سيلي الإستجواب من تدابير قضائية، وما إذا كان التوقيف ممكناً في حال أريد توقيف المشتبه به وأين سيتمّ التوقيف؟

انتقادات وملاحقات دولية بالجملة: ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، يتعرض حاكم مصرف لبنان لانتقادات حادة لسياساته النقدية والهندسات المالية باعتبار أنها راكمت الديون.

ومنذ عامين، تحقق سويسرا بعمليات إختلاس أموال "تضر بمصرف لبنان" يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار.

كذلك يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة منذ يوليو/تموز 2021، ووجّه بداية الشهر الحالي لإمرأة أوكرانية مقرّبة منه إتّهامات بينها غسل أموال وإحتيال ضريبي.

وفي مارس/اذار 2022، جمّدت وحدة التعاون الاوروبي 190 مليون دولار من الأصول اللبنانية وإستهدفت بتحقيقاتها سلامة وأربعة أشخاص مقرّبين منه بتهمة إختلاس أموال عامة.

وقبل أشهر، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو/أيار 2023.