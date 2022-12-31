بري: لبنان "على النار" والفراغ الرئاسي يتحمل بضعة أسابيع

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن لبنان "على النار"، مؤكدا أن الفراغ في رئاسة الجمهورية يتحمل بضعة أسابيع وليس شهورا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الجمهورية"، اليوم السبت.

وأكّد أنه لا بد من حراك جدي بداية السنة الجديدة لحسم الملف الرئاسي سريعاً، وقال: "أعود وأكرر من جديد أنّ الفراغ في رئاسة الجمهورية يتحمل بضعة أسابيع، وليس أشهراً، فحالة البلد بالويل، بل أقول إنّه على النار، وهذا ما يفرض التوافق على انتخاب الرئيس وإعادة إطلاق عجلة البلد".

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وأضاف بري أنه لا مجال لانتخاب رئيس جديد للبلاد من دون التوافق بين القوى السياسية، مشددا على أن الحوار هو الأساس لحل الأزمة الحالية.

وأردف "المطلوب بلا أي إبطاء أن تبادر جميع الأطراف إلى أن تجلس مع بعضها البعض والعين على العين، وبنيات صافية ومسؤولية صادقة حتى بلوغ التوافق".

وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق ميشال عون أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي.