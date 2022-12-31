كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بعد توغل مسيراتها جنوبا

أطلقت كوريا الشمالية فجر السبت "صاروخا بالستيا غير محدد"، بحسب الجيش الكوري الجنوبي، في حلقة جديدة من التوتر المتصاعد بين الجارتين بعد أيام على توغل 5 مسيّرات كورية شمالية في المجال الجوي لسيول.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

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وفي طوكيو أفادت وزارة الدفاع أيضا في تغريدة بإطلاق "ما يبدو أنه صاروخ باليستي".

الرئيس الكوري الجنوبي

وتأتي عملية الإطلاق الجديدة بعد 5 أيام على توغل 5 مسيّرات كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية حلّقت إحداها على مقربة من العاصمة سيول. لكن رغم عملية استمرت 5 ساعات، فشل الجيش في إسقاط المسيّرات الكورية الشمالية، ما أثار انتقادات واسعة لهذه الاستجابة.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول هذا التوغل الجوي، وهو الأول منذ 5 سنوات، بأنه أمر "لا يمكن تحمله"، واعدا بجعل كوريا الشمالية تفهم أن "الاستفزازات ستكون لها دائما عواقب وخيمة" عليها.

وأجرى الجيش الكوري الجنوبي، الخميس، تدريبات لتعزيز دفاعه المضاد للمسيّرات، حسب هيئة الأركان.

كما تتزامن عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة، فجر السبت، مع اجتماع سنوي كبير لحزب العمال الحاكم يقدّم فيه الزعيم كيم يونغ أون وغيره من كبار المسؤولين أهدافهم السياسية لعام 2023 في مجالات رئيسة مثل الدبلوماسية والأمن والاقتصاد.