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أحدهما ناشط اجتماعي.. وفاة شابين أردنيين بحادث سير في بداية 2023

الناشط الاجتماعي عماد عليان نعته الكثير من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية المختصة بشؤون المرأة والأطفال

الأردن- محمد ساهر الطراونة
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لم تكن بداية عام 2023 كما تمناها ذوو الشابين الأردنيين عماد عليان، وصديقه عيسى جرادات، واللذان توفيا بحادث سير مروع وقع في محافظة جرش شمالي الأردن.

عماد عليان
عماد عليان

الحزن خيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل الناشط الاجتماعي عماد عليان، حيث نعته الكثير من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية المختصة بشؤون المرأة والأطفال، متذكرين مناقب الراحل الذي نشط في العمل التطوعي.

أما صديقه عيسى فكان له نفس المصير، وتقاسم محبوهما الحزن والدموع بعد أن نفذا الكثير من الأعمال التطوعية معاً.

عيسى جرادات
عيسى جرادات

الراحلان كانا متطوعين في "هيئة شباب كلنا الأردن" الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في محافظة جرش.

ويعتبر هذا الحادث هو الأول الذي يحصل في عام 2023 والذي تسبب بوفاة شخصين.

من جانبه قال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن غرفة عمليات مديرية شرطة جرش تعاملت مع حادث تدهور مركبة نتج عنه وفاتان، حيث وقع الحادث تحديداً بمنطقة المجر وتم إجلاء الوفيات إلى مستشفى جرش الحكومي.

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