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العام الجديد

أوغندا.. 9 قتلى على الأقل بتدافع خلال احتفال برأس السنة

دبي - العربية.نت
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لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بتدافع في مركز تسوّق في العاصمة الأوغندية، الأحد، خلال احتفالات بحلول العام الجديد، حسبما أعلنت الشرطة.

وبعد إطلاق المفرقعات النارية أمام مركز "فريدوم سيتي" في كمبالا "حصل تدافع نجم عنه وفاة خمسة أشخاص على الفور وإصابة آخرين بجروح" وفق الشرطة التي أضافت أن "فرق الطوارئ وصلت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى، حيث تم تأكيد وفاة تسعة أشخاص".

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