الأردن.. انفجار قنابل فسفورية وإصابة عدد من أفراد الجيش
استنشاق مادة الفوسفور من قبل المعنيين بالتفجير أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وحالتهم الصحية جيدة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن الجيش الأردني إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية، وذلك أثناء تعاملهم مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة من مساء السبت، وأثناء التعامل مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر، حدث انفجار في عدد من القنابل الفسفورية".
مادة اعلانية
وأضاف أن حريقا وانبعاث دخان فسفوري كثيف نتجت عن الانفجار.
وأوضح أنه نتيجة استنشاق مادة الفوسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وحالتهم الصحية جيدة.
كما أشار إلى أن إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج والمتابعة.
اقرأ أيضاً
-
مع بداية العام الجديد.. انفجارات تهز كييف وقصف أوكراني على مستشفى بلوغانسكسلطات مقاطعة لوغانسك الموالية لروسيا تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء قصف أوكراني استهدف مستشفى بمدينة بيرفومايسك بالمقاطعة.. ورجحت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الضحايا العرب والعالم
-
عبر لافتة من وسط العاصمة الإيرانية.. أهالي طهران: "أيها المواطن انتفض"أهالي طهران اعتبروا أن السكوت يعتبر دعما للنظام الظالم في إيران إيران
-
الجوع يفتك باليمنيين في صنعاء.. "مش لاقيين ناكل"طوابير طويلة أمام المطاعم أملا في وجبة مجانية اليمن
-
محلل عسكري: حرب أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة بعمليات نوعيةاللواء محمد الثلجي لـ"العربية.نت": العمليات قد تصل إلى ذروتها في مطلع هذا العام ولن يوقف الشتاء شدتها العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية