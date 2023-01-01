الأردن.. انفجار قنابل فسفورية وإصابة عدد من أفراد الجيش

أعلن الجيش الأردني إصابة عدد من أفراده بانفجار قنابل فسفورية، وذلك أثناء تعاملهم مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة من مساء السبت، وأثناء التعامل مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر، حدث انفجار في عدد من القنابل الفسفورية".

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وأضاف أن حريقا وانبعاث دخان فسفوري كثيف نتجت عن الانفجار.

وأوضح أنه نتيجة استنشاق مادة الفوسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وحالتهم الصحية جيدة.

كما أشار إلى أن إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج والمتابعة.