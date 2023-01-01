الأردن 2022.. ضبط 27 ألف شخص بقضايا مخدرات وكشف غموض 4 جرائم قتل

تواصل السلطات الأمنية في الأردن، حربها على المخدرات لحماية شبابها من هذه الآفة الخطيرة التي تفتك بالمجتمعات، من خلال مداهمة أوكار تجار المخدرات في كافة مناطق الأردن.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، إن الإدارة تعاملت خلال العام 2022 مع 19 ألف قضية مخدرات ضبط من خلالها 27245 شخصاً، منهم 9591 شخصاً اتهموا بالاتجار والترويج وكان بحوزتهم 327 قطعة سلاح فردية أو أوتوماتيكية و87 مركبة لنقل المواد المخدرة وتم مصادرتها.





من المضبوطات من المضبوطات من المضبوطات

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العلاج بسرية

ونوه العقيد القضاة في بيان وصل لـ"العربية.نت" نسخة منه أنه تم ضبط ما مجموعه 7142 كيلو من الحشيش، وأكثر من 69 مليون حبة كبتاغون و37 كيلو من الهيروين و156 كيلو من المارغوانا و56 كيلو كريستال، قبل وصولها إلى دول الجوار.

في حين، تقدم 945 شخصاً للعلاج من آفة المخدرات لدى مركز علاج الإدمان التابع لإدارة المخدرات، حيث أنهوا مراحل العلاج من آفة المخدرات لدى المركز بسرية تامة وعادوا لممارسة حياتهم الاعتيادية بالتزامن مع تنفيذ 4000 نشاط توعوي خلال العام 2022.

كشف 4 جرائم قتل مجهولة

وبيّن مدير إدارة البحث الجنائي العقيد باسم العجارمة، أنه تم اكتشاف 4 جرائم قتل سابقة ومجهولة خلال العام 2022 كانت قيد التحقيق كجريمة حصلت بعام 1996 وجريمة بـ2003 وجريمة بـ2011 وأخرى بعام 2013، مؤكدًا أن لا إغلاق لأي ملف جريمة قتل قبل توديع مرتكبيها إلى المحاكم المختصة.

من جانب آخر، بين التقرير الأمني أن هاتف الطوارئ الموحد 911 التابع لمديرية العمليات والسيطرة، قد تلقى 65 مليون مكالمة نتج عنها 24 مليون بلاغ تم تسديدها ومتابعتها بشكل فوري من خلال كافة تشكيلات مديرية الأمن العام بالتزامن مع تلقي هاتف الشكاوى (114) المخصص للصم 150 مكالمة نتج عنها 69 إبلاغا حيث تم التعامل معها باحترافية من خلال الكوادر المدربة على هذه الخدمة.

كما أكد مدير الدفاع المدني العميد المهندس حاتم يعقوب تقديم 450 ألف خدمة إسعافية في كافة محافظات المملكة خلال العام 2022 بالإضافة إلى السيطرة على 27 ألف حادث حريق والاستجابة الفورية لـ45 ألف حادث إنقاذ من قبل كوادر الدفاع المدني.

19 ألف إشعار مخالفة بيئية

ونوه يعقوب إلى الاستمرار بتدريب ورفع جاهزية القوى البشرية بتنفيذ 32 تمريناً وهمياً ورفد الدفاع المدني بآليات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء وآليات فرق التعامل مع المواد الخطرة بواقع 144 آلية حديثة.

ونوه مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، العميد فخري القطارنة، أنه تم ضبط 172 شخصاً حاولوا الاعتداء على الثروة الحرجية خلال العام 2022 وتحرير 19 ألف إشعار مخالفة بيئية لتصويب أوضاعها بكافة محافظات المملكة.