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من انفجار كابل
أفغانستان وطالبان

قتلى وجرحى بانفجار ضخم في العاصمة الأفغانية كابل

المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان عبد النافع تكور: وقع انفجار صباح اليوم في عند مدخل المطار العسكري، وخلّف الانفجار عددا من القتلى والجرحى

العربية.نت
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أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في أفغانستان، صباح اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار ضخم من مدينة كابل.

وحدد سكان من العاصمة مكان الانفجار بأنه على بعد 80 مترا من مطار كابل، وهو الشارع الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية.

المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان عبدالنافع تكور قال لـ"العربية" و"الحدث" إن انفجارا وقع صباح اليوم عند مدخل المطار العسكري، وخلّف عددا من القتلى والجرحى، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.

من الانفجار
من الانفجار

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أفغانية عن وزارة الداخلية الأفغانية تأكيدها وقوع الانفجار قرب مطار كابل وسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى دون تحديد الأعداد.

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