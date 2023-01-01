باكستان والهند تتبادلان قوائم الأصول النووية والسجناء

تبادلت باكستان والهند المجاورة قوائم منشآتهما النووية، يوم الأحد، في إطار اتفاق أبرم عام 1988 والذي يمنع كل منهما من مهاجمة المنشآت النووية للطرف الآخر، وفقا لتصريحات رسمية من الجانبين.

العلاقات بين باكستان والهند متوترة بشأن إقليم كشمير الواقع في جبال الهيمالايا، منذ استقلالهما عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.

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وخاض البلدان ثلاث حروب وأسسا جيشين وطورا أسلحة نووية. وأجرت الهند أول تجربة نووية لها عام 1974، في حين أجرت باكستان أول تجربة لها عام 1988. تم تسليم القوائم بالتزامن، من خلال دبلوماسيي البلدين في إسلام أباد ونيودلهي.

كما تبادلت الهند وباكستان قوائم الأسرى المحتجزين لدى كل منهما كجزء من اتفاق يعود تاريخه إلى عام 2008.

وتبادلت باكستان قائمة تضم 705 هنود محتجزين (51 مدنيا و654 صيادا). كما تبادلت الهند قائمة تضم 434 باكستانيا محتجزين لديها (339 مدنيا و95 صيادا).

وتعتقل الهند وباكستان صيادين من البلدين لعبور الحدود البحرية غير المرسمة بينهما.

وتصادر أجهزة الأمن البحري التابعة لهما القوارب وتسجن الصيادين، الذين عادة ما يتم الإفراج عنهم فقط بعد إجراء مفاوضات بين البلدين. وعادة ما يقضون سنوات خلف القضبان دون محاكمة رسمية.

ويمنح اتفاق عام 2008 كل جانب الوصول إلى السجناء، ويطالبهما بتبادل قوائم الأسرى في عهدة الطرف الآخر في شهري يناير ويوليو.

كما سعت باكستان بشكل منفصل إلى الوصول القنصلي لأفراد جيشها المفقودين خلال حربي عامي 1965 و1971 والوصول القنصلي الخاص إلى 56 سجينا مدنيا آخرين.