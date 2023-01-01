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أفغانستان وطالبان

هيئة الأمم المتحدة للمرأة: قرارات طالبان قلصت معظم مساعدات النساء

86% من المنظمات معنية بالمرأة في أفغانستان أصبحت لا تعمل أو قلصت أعمالها

دبي - قناة العربية
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أعلنت هيئة الأمم المتحدة لدعم المرأة، السبت، أن 86% من منظمات تقدم المساعدات الإنسانية تقودها النساء أو تركز عليها في أفغانستان أصبحت لا تعمل أو قلصت أعمالها.

وقالت المنظمة على تويتر إنه بعد أسبوع من الحظر المفروض على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، تم سؤال 151 منظمة تقدم مساعدات إنسانية، معظمها تقودها نساء أو تركز عليها، عن مدى تأثير الحظر على قدرتها على تقديم الخدمات، وتبين أن الحظر كانت له آثار خطيرة.

جامعيات في كابل قبل قرار حظر التعليم
جامعيات في كابل قبل قرار حظر التعليم

وأضافت المنظمة أن الحظر أدى لتقليص عمل أو تعطيل كامل لعمل 86٪ من هذه المنظمات غير الحكومية.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة أنها لن تتوقف عن تقديم المساعدات لأفغانستان على الرغم من حظر حركة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد.

وصرح رامز الأكبروف المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان للصحافيين: "دعوني أوضح لكم أن الأمم المتحدة ملتزمة بشدة مع شركائها في المجال الإنساني بتقديم الخدمات المنقذة للحياة لشعب أفغانستان".

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وذكر الأكبروف في مؤتمر صحافي أن الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان "هائلة للغاية".

وقبل قرار حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، قررت حكومة طالبان منع التعليم الجامعي للنساء حتى إشعار آخر، وهو قرار أثار استهجانا دوليا واسع النطاق، وحركات احتجاجية في الداخل الأفغاني.

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