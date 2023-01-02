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وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين
نووي إيران

إسرائيل: نسعى لتشكيل جبهة دولية لإحباط المشروع النووي الإيراني

وزير خارجية إسرائيل: إيران تطور صواريخ بعيدة المدى وتمول أنشطة إرهابية حول العالم

العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، اليوم الاثنين، التزام بلاده بمنع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية.

كما قال إن بلاده ستعمل على "بلورة جبهة دولية موحدة لإحباط المشروع النووي العسكري الإيراني"، وفق ما نقله حساب إسرائيل بالعربية عبر "تويتر".

أنشطة إرهابية

وأضاف وزير الخارجية أن إسرائيل ستعمل أيضا على تطوير قدراتها العسكرية "المستقلة" لمواجهة أي سيناريو محتمل من جانب إيران.

وأشار كوهين إلى أن إيران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة وتمويل نشاطات وصفها بأنها "إرهابية" في أنحاء العالم.

سلاح نووي

وقبل هذا التصريح بيوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يوآف غالانت، أمس الأحد، إن إيران تسعى جاهدة "لامتلاك سلاح نووي".

وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد: سنمنع إيران من حيازة السلاح النووي العرب والعالم نووي إيران وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد: سنمنع إيران من حيازة السلاح النووي

وتعهد الوزير الذي تسلم مهامه أمس في حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو، بمحاربة ما وصفه "بالإرهاب" ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

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