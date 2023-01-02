إسرائيل: نسعى لتشكيل جبهة دولية لإحباط المشروع النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، اليوم الاثنين، التزام بلاده بمنع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية.

كما قال إن بلاده ستعمل على "بلورة جبهة دولية موحدة لإحباط المشروع النووي العسكري الإيراني"، وفق ما نقله حساب إسرائيل بالعربية عبر "تويتر".

"إسرائيل هي الدولة الوحيدة ضمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدعو دولة عضو أخرى الى إبادتها" واكد وزير الخارجية ايلي @elicoh1 اليوم التزام إسرائيل بمنع ايران من الحصول على قدرات نووية عسكرية باي حال من الأحوال كما هناك اجماع دولي على ان الاتفاق النووي مع إيران أصبح بخبر كان pic.twitter.com/mU4mhWxAIT — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 2, 2023

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أنشطة إرهابية

وأضاف وزير الخارجية أن إسرائيل ستعمل أيضا على تطوير قدراتها العسكرية "المستقلة" لمواجهة أي سيناريو محتمل من جانب إيران.

وأشار كوهين إلى أن إيران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة وتمويل نشاطات وصفها بأنها "إرهابية" في أنحاء العالم.

سلاح نووي

وقبل هذا التصريح بيوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يوآف غالانت، أمس الأحد، إن إيران تسعى جاهدة "لامتلاك سلاح نووي".

وتعهد الوزير الذي تسلم مهامه أمس في حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو، بمحاربة ما وصفه "بالإرهاب" ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.