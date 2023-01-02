اصطدام مروحيتين في أستراليا.. وتناثر الحطام فوق شاطئ

أفادت الشرطة الأسترالية بأن مروحيتين اصطدمتا، اليوم الاثنين، فوق شاطئ أسترالي، ما أسفر عن إصابة ركاب إحدى المروحيتين.

وتمكنت المروحية الأخرى من الهبوط بسلام بعد الاصطدام بالقرب من مين بيتش، وهو شاطئ شمالي على غولد كوست، الذي يبعد 45 ميلا جنوب بريسبان في ولاية كوينزلاند.

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إصابة 13 شخصاً

وقالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا. ولم تؤكد السلطات على الفور حالة الركاب أو ما إذا كانت هناك وفيات.

وانقلبت مروحية واحدة رأسًا على عقب على شريط رملي على حافة المياه مع تناثر الحطام حول المنطقة بالقرب من متنزه سي وورلد الترفيهي.

فيما أغلقت السلطات طريق سي وورلد درايف المؤدي إلى موقع التحطم.

التحقيق في التصادم

وقال كبير المفوضين أنغوس ميتشل إن مكتب سلامة النقل الأسترالي يحقق في حادث التصادم.

تعد منطقة غولد كوست واحدة من أكثر المواقع السياحية شهرة في البلاد، وهي الأكثر ازدحامًا في شهر يناير/كانون الثاني، وهو وقت الذروة لقضاء العطلات في أستراليا.