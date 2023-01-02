الهند.. مسلحون يهاجمون قرية بكشمير ويقتلون 4 مدنيين

أطلق مسلحون الرصاص على صف من منازل المدنيين في قرية نائية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل وإصابة خمسة آخرين، حسب ما ذكرت الشرطة، اليوم الاثنين.

وألقت الشرطة باللوم على المسلحين الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي لعقود في تنفيذ الهجوم على قرية دانجري في منطقة راجوري الجنوبية القريبة من خط السيطرة الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

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إطلاق نار عشوائي

قال ضابط الشرطة البارز، موكيش سينغ، للصحافيين إن مسلحين اثنين فتحا النار عشوائيا ليل الأحد على ثلاثة منازل في دانجري، مشيرا إلى أن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون بجروح.

وأرسلت السلطات قوات الأمن إلى المنطقة وبدأت البحث عن المهاجمين.

فيما دان مانوج سينها، أعلى مسؤول هندي في المنطقة، الحادث ووصفه بأنه "هجوم إرهابي جبان".

"لن يفلتوا من العقاب"

وأضاف سينها "أؤكد للناس أن من يقفون وراء هذا الهجوم الدنيء لن يفلتوا من العقاب".

ولم يكن هناك تأكيد للهجوم من مصدر مستقل.

تطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير المتنازع عليه.

صراع منذ عقود

يقاتل متمردون في الشطر الهندي من كشمير صد حكم نيودلهي منذ عام 1989. ويؤيد معظم الكشميريين المسلمين هدف المتمردين المتمثل في توحيد الإقليم، إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة.

وتصر الهند على أن التشدد في كشمير هو إرهاب ترعاه باكستان. وتنفي باكستان الاتهام، بينما يصف معظم الكشميريين ما يحدث بأنه كفاح شرعي من أجل الحرية.