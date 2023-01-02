بعد عملية اقتحام.. الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في جنين
أحدهما عضو في جماعة كتائب شهداء الأقصى
قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، أحدهما رجل أعلنت جماعة كتائب شهداء الأقصى أنه أحد أعضائها، خلال مواجهة فجر اليوم الاثنين عندما دخلت القوات قرية فلسطينية بالضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وقتل الرجلان في قرية كفر دان القريبة من مدينة جنين شمالي الضفة.
هدم منزلين مسلحين فلسطينيين
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه دخل كفر دان في ساعة متأخرة من مساء الأحد لهدم منزلين مسلحين فلسطينيين قتلا جنديا إسرائيليا خلال تبادل لإطلاق النار في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب أسوشيتد برس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الضحيتين هما سامر حوشية (21 عاما) وفؤاد عابد (25 عاما).
رصاصات في الصدر
كما قال سامر عطية، مدير مستشفى ابن سينا في جنين، إن حوشية أصيب بعدة رصاصات في صدره.
وأضاف "إن ستة فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح خلال ما وصفه باقتحام القوات الإسرائيلية قرية كفر دان بغرب جنين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
كما ذكرت الوكالة أن بعض القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية برفقة جرافة عسكرية وحاصرت منزلي ذوي القتيلين الفلسطينيين "تمهيدا لهدمهما"، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة.
كذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا آخر خلال العملية بعد أن داهمت منزله.
صورة قديمة.. ووداع
من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى في وقت لاحق أن حوشية عضو بها. ونشرت صورة قديمة نشرها حوشية وهو يحمل بندقية.
تغطية صحفية: "من وداع الشاب محمد سامر حوشية من بلدة اليامون، والذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في بلدة كفردان بجنين". pic.twitter.com/0HIifIIbip— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 2, 2023
وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي جثمان حوشية ملفوفا بعلم كتائب شهداء الأقصى بينما كانت والدته ومعزون آخرون يودعونه.
يذكر أن 2022 هو العام الأكثر دموية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 2006.
وشن الجيش الإسرائيلي مداهمات شبه يومية على مدن وبلدات فلسطينية العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 فلسطينيا.
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