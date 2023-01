هجوم محتمل ضد إيران.. دفاع إسرائيل تطلب زيادة ميزانيتها

إيرادات الجزء الجديد من "أفاتار" تتخطى عتبة مليار دولار

حصد فيلم "Avatar: The Way of Water" إيرادات قاربت 82,4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع في أميركا الشمالية، ليرتفع إجمالي عائداته إلى مليار دولار ...