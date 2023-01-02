موسكو: مقتل 63 جندياً روسياً بقصف أوكراني قرب دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 63 من جنودها، إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة في ماكيفكا بمنطقة دونيتسك في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن القصف تم بأربعة صواريخ تحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار، مشيرة إلى أنه تم إسقاط صاروخين.

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وكانت دونيتسك من بين أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها في العام الماضي، في إطار عمليتها العسكرية التي بدأتها في أواخر فبراير شباط 2022.

ضربات مكثفة على مدن أوكرانية

وكانت روسيا قد كثفت ضرباتها على عدة مدن أوكرانية قبيل رأس السنة وبعده مباشرة والتي استهدفت بحسب موسكو منشآت تصنيع طائرات مسيرة.

واستهدفت هذه الهجمات خصوصاً العاصمة كييف وسبع مناطق أوكرانية أخرى، بحسب آخر حصيلة للسلطات المحلية والإقليمية.

إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أيضا إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية ليلا مع دخول البلاد العام الجديد.

وأفاد في بيان بأن الدفاعات الجوية دمّرت 45 مسيّرة من طراز "شاهد"، وأكد البيان إسقاط 13 مسيّرة في نهاية عام 2022 و32 أخرى في العام الجديد.

إحباط هجمات إرهابية

من جهته، أكد الجيش الروسي يوم الأحد أن الضربات التي نُفّذت على مدن أوكرانية عدّة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصناعة المسيّرات بهدف إحباط "هجمات إرهابية" يجري التخطيط لها.

وقالت إن "خطط نظام كييف الهادفة إلى شنّ هجمات إرهابية على روسيا في مستقبل قريب أُحبطت".