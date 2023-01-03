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Israel’s far-right national security minister Itamar Ben-Gvir visited the compound that houses the al-Aqsa mosque in Jerusalem on January 3, 2023. (Twitter)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في باحة المسجد الأقصى
الشرق الأوسط

وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان على وقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس

شدد الوزيران على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى.

دبي - قناة العربية
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أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية "اللاشرعية" التي تقوض حل الدولتين، وذلك بعد اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الوزيرين اعتبرا اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحة المسجد، الثلاثاء، "خرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا".

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وشدد الوزيران على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وطالبت أميركا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالالتزام بتعهداته بالحفاظ على الوضع القائم للمواقع المقدسة، وذلك بعد أن زار وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مجمع المسجد الأقصى.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، الثلاثاء، إن أي عمل أحادي يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول.

وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. وأي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن غير مقبول"، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء نتنياهو للحفاظ على التزامه تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة.

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