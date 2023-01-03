الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير باحات الأقصى "استفزاز غير مسبوق"

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية باقتحام وزير الأمن الإسرائيلي من تيار اليمين، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ووصفته باستفزاز غير مسبوق.

كما أكدت أن هذا الاقتحام شرعنة لمزيد من الاقتحامات، واستباحة الأقصى من قبل المستوطنين، محملة حكومة نتنياهو مسؤولية عواقبها.

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وكان بن غفير اقتحم صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية وبدون إعلان مسبق.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت طفلا بالرصاص خلال توغلها في بيت لحم.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، واعتقلت فلسطينيين اثنين.

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن وحدات إسرائيلية تسللت إلى جنين ومخيمها، وتبعها اقتحام عدد كبير من آليات الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى مواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية في عدة مناطق أثناء عملية الاقتحام.