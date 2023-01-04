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مسيرة إيرانية من طراز شاهد أسقطها جيش أوكرانيا في 13 سبتمبر 2022
مسيرة إيرانية من طراز شاهد أسقطها جيش أوكرانيا في 13 سبتمبر 2022
روسيا و أوكرانيا

حطام مسيرة إيرانية في أوكرانيا يحتوي على أجزاء صنعتها 13 شركة أميركية

واشنطن تدرس سبل استهداف إنتاج المسيرات الإيرانية من خلال العقوبات وقيود التصدير

دبي - قناة العربية
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نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأميركية، الأربعاء، عن تقرير للمخابرات الأوكرانية أن حطام مسيرة إيرانية أسقطت في أوكرانيا كان يحتوي على أجزاء صنعتها 13 شركة أميركية إضافة إلى شركات غربية أخرى.

وطبقا لتقييم المخابرات، فإن من بين 52 مكونا استخرجها خبراء أوكرانيون من الطائرة المسيرة الإيرانية طراز "شاهد-136"، ثمة 40 مكونا صنعتها 13 شركة أميركية.

وقال التقرير إن المكونات الـ 12 الأخرى تم تصنيعها بواسطة شركات في كندا وسويسرا واليابان وتايوان والصين.

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وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون أن واشنطن تدرس سبل استهداف إنتاج المسيرات الإيرانية من خلال العقوبات وقيود التصدير ومخاطبة الشركات الخاصة المصنعة للمكونات المستخدمة فيها، بحسب الشبكة الأميركية.

وأضافت المتحدثة أن واشنطن تدرس المزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بضوابط التصدير لتقييد قدرة إيران على الحصول على التقنيات المستخدمة في صنع الطائرات المسيرة.

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