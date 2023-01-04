حطام مسيرة إيرانية في أوكرانيا يحتوي على أجزاء صنعتها 13 شركة أميركية
واشنطن تدرس سبل استهداف إنتاج المسيرات الإيرانية من خلال العقوبات وقيود التصدير
نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأميركية، الأربعاء، عن تقرير للمخابرات الأوكرانية أن حطام مسيرة إيرانية أسقطت في أوكرانيا كان يحتوي على أجزاء صنعتها 13 شركة أميركية إضافة إلى شركات غربية أخرى.
وطبقا لتقييم المخابرات، فإن من بين 52 مكونا استخرجها خبراء أوكرانيون من الطائرة المسيرة الإيرانية طراز "شاهد-136"، ثمة 40 مكونا صنعتها 13 شركة أميركية.
وقال التقرير إن المكونات الـ 12 الأخرى تم تصنيعها بواسطة شركات في كندا وسويسرا واليابان وتايوان والصين.
وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون أن واشنطن تدرس سبل استهداف إنتاج المسيرات الإيرانية من خلال العقوبات وقيود التصدير ومخاطبة الشركات الخاصة المصنعة للمكونات المستخدمة فيها، بحسب الشبكة الأميركية.
وأضافت المتحدثة أن واشنطن تدرس المزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بضوابط التصدير لتقييد قدرة إيران على الحصول على التقنيات المستخدمة في صنع الطائرات المسيرة.
-
التمر في الجزائر هوية ومصدر للرزق.. وطموحات لتوسيع تصديرهتسعى السلطات لأن يصل التمر الجزائري إلى أسواق 150 دولة في غضون عام 2024 الأخيرة
-
نتنياهو: سنتصرف بقوة لإجهاض التموضع الإيراني في سوريارئيس الوزراء الإسرائيلي: سنحارب محاولات إيران لتطوير سلاح نووي بقوة وبشكل علني إيران
-
تصوّر مع جثث بسوريا.. السويد تسجن أحد مواطنيها 4 أشهرأوباي جولبيب بنويتسون (44 عاماً) التقط صوراً ومقاطع فيديو مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة مع رفع علامة النصر والإدلاء بتصريحات مُهينة سوريا