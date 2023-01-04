ألمانيا: رصدنا بعض الإشارات بأن بوتين يرغب في إنهاء الحرب بأوكرانيا
عارضت بيربوك أن تكون هناك هدنة بشروط روسية، موضحة أن مثل هذه الخطوة لن تنهي "الرعب بالنسبة للمواطنين في أوكرانيا، ولكن العكس سيحدث"
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنهم رصدوا بعض الإشارات بأن بوتين يرغب في إنهاء الحرب بأوكرانيا.
وكانت بيربوك قد قالت في تصريحات الأسبوع الماضي لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، إنه ليس لديها أي أمل في التوصل لهدنة سريعة في أوكرانيا، مضيفة "لا أحد غير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ هذه الحرب، وإذا أراد بوتين ستنتهي الحرب غدا".
وأضافت الوزيرة الألمانية أنه على الرئيس الروسي أن يصدر أمرا فقط بسحب الجنود، ولكنها أشارت إلى أنه ليس هناك إشارات صادقة لحدوث ذلك.
وعارضت بيربوك أن يكون هناك هدنة بشروط روسية، موضحة أن مثل هذه الخطوة لن تنهي "الرعب بالنسبة للمواطنين في أوكرانيا، ولكن العكس سيحدث".
وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أيضا إن الوضع بالنسبة للأوكرانيين في المناطق التي استولت عليها القوات الروسية، هو الأسوأ، وتابعت: "لا ينقصهم هناك الكهرباء والتدفئة فحسب، ولكن توريدات المساعدات الدولية لا تصل إلى هناك. يعيش المواطنون كل يوم في خوف".
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