أردوغان لبوتين: يجب إخلاء شمال سوريا من مسلحي الأكراد

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الخميس إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، كما طالبه باتخاذ موقف حاسم لإخلاء الشمال السوري من المسلحين الأكراد

ممر الحبوب

وذكرت قناة (تي.آر.تي) التركية أن الجانبين ناقشا اتفاق ممر الحبوب عبر موانئ البحر الأسود إضافة إلى موضوعات بقطاع الطاقة.

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وأوضح أردوغان لبوتين أن أنقرة تهدف لاستكمال "خارطة طريقها حول إنشاء مركز لتخزين الغاز الطبيعي على أراضيها، واتخاذ خطوات ملموسة بهذا الخصوص". وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

"اتخاذ موقف ملموس"

أبضا أكد الرئيس التركي لنظيره الروسي ضرورة اتخاذ خطوات "ملموسة" لإبعاد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية عن تل رفعت ومنبج بشمال سوريا.

وكان أردوغان قد دعا بوتين الشهر الماضي إلى إنشاء ممر أمني بطول 30 كيلومتراً على الحدود التركية مع سوريا.

"تطهير الحدود"

وفي إشارة إلى المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، أكد أردوغان مجدداً "أهمية وإلحاح" إنشاء الممر في شمال سوريا وفقاً لاتفاق 2019 بين تركيا وروسيا.

وشدد الرئيس التركي على "أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كيلومترا في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي".