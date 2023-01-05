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عميد الأسرى الفلسطينيين
عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس

بعد 40 عاماً.. إسرائيل تطلق سراح أقدم أسير في العالم

القوات الإسرائيلية أنزلت الأسير كريم يونس في الشارع قرب محطة حافلات رغم انتظار عائلته في مكان آخر

العربية.نت
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أفرجت السلطات الاسرائيلية، صباح اليوم، عن عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، بعد أن أمضى 40 عاماً من السجن واعتبر أقدم سجين سياسي في العالم.

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وجرى الإفراج عن الأسير الفلسطيني بشكل فيه تنكيل، فقد أنزلته القوات الإسرائيلية في الشارع وتركته قرب محطة للحافلات، قبل أن يتمكن عابرو سبيل من التعرف عليه والاتصال بعائلته. وفق هيئة الأسرى الفلسطينية.

تركته وحيدا في الشارع

وقالت الهيئة إن "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسير كريم يونس بشكل مفاجئ وتركته وحيدا في منطقة رعنانا بالداخل المحتل، دون أن يتم إبلاغ أحد من أفراد عائلته، وذلك في محاولة لإفشال استقباله الحاشد".

واعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير كريم يونس يوم 6 يناير سنة 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بمدة 40 عاما.

ماتت أمه قبل أشهر

وفي عام 2013، وفي ذكرى اعتقال يونس الـ30 توفي والده دون أن يتمكن من وداعه، واستمرت والدته بزيارته رغم مرضها وكبر سنها، إلى أن توفيت قبل شهور من موعد الإفراج عنه، وذلك في الخامس من مايو 2022.

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