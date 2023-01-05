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أمين عام الناتو
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ
روسيا و أوكرانيا

الناتو: نحذر من خطورة التقليل من قدرات روسيا

ستولتنبرغ: نحتاج إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة للدفاع المشترك

العربية.نت
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حذر الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، من خطورة التقليل من قدرات روسيا، مشدداً على حاجة الناتو إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة للدفاع المشترك.

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وكان ستولتنبرغ، قد دعا يوم الاثنين، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.

"هجوم بري واسع"

وقال في مقابلة صحافية، إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وإن الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق.

وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا كدولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.

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السيناريو الأرجح

وعلى وقع التصعيد العسكري في أوكرانيا مع دخول العام الجديد، والذي كان قد اشتدت وتيرته خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، يرى خبراء ومحللون أن الحرب التي تكاد تدخل عامها الثاني مقبلة على مرحلة تصعيد واسعة النطاق، ترتكز خلال الشتاء على العمليات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل عن بعد، تمهيدا لحرب برية كبيرة قبيل حلول الربيع.

كما حذر المراقبون من أن السيناريو الأرجح هو أن يشهد العام الحالي توسعا في العمليات الحربية في أوكرانيا، بعد أشهر من تراجعها خاصة مع الانسحاب الروسي من خيرسون.

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