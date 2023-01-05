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مناورات للجيش الروسي في بيلاروسيا (أ ف ب)
بيلاروسيا

بيلاروسيا: سنزيد وتيرة المناورات العسكرية مع روسيا

تم زرع ألغام على طول الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا

العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، عن إجراء مناورات جوية مشتركة مع روسيا.

وقالت في بيان اليوم "سنزيد من وتيرة هذه المناورات مع موسكو"، بحسب "رويترز".

في غضون ذلك، رصدت كاميرا "العربية/الحدث"، الأوضاع على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا والتحركات العسكرية.

وأكد مراسل "العربية/الحدث"، أنه تم زرع ألغام على طول الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا.

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عبر في نهاية الشهر الماضي، عن رفضه لما وصفه بـ"نظريات المؤامرة" بشأن نشر قوات مسلحة من بلاده على الحدود.

وقال لوكاشينكو، إن المناورات العسكرية في بلاده في الآونة الأخيرة لم تكن تستهدف أوكرانيا.

وقبل أسبوعين، أعلنت موسكو أن قوّاتها العسكرية تجري مناورات عسكرية مع القوات البيلاروسية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لمناورات عسكرية مع القوات البيلاروسية تظهر جنودا يقودون مدرّعات ويتمرّنون على ضربات مدفعية وقنص في ميدان كسته الثلوج.

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وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت بيلاروسيا إنشاء قوّات إقليمية مشتركة مع موسكو انضمّ إليها آلاف المجنّدين الروس، فيما لم توضح أين تقام المناورات العسكرية ومدّة إجرائها.

كما أثارت المناورات تلميحات من مسؤولين أوكرانيين بأن روسيا ربما تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا عبر أراضي بيلاروسيا، مثلما فعلت دون جدوى في الأيام الأولى من حربها في أوكرانيا.

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