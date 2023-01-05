زلزال شدته 5.8 يضرب شمال أفغانستان.. ويحدث هزات قوية

ضرب زلزال شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر منطقة هندو كش شمال أفغانستان، الخميس، محدثاً هزات قوية شعر بها السكان في أجزاء من البلاد بما فيها العاصمة كابل، وفق مسؤولين وشهود.

وقال مركز الأبحاث الألماني إن الزلزال كان على عمق 189 كيلومتراً.

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فيما شعر سكان في إسلام آباد وأجزاء من شمال غربي باكستان ونيودلهي بالزلزال بقوة، بحسب شهود من رويترز في تلك المناطق.

نحو 30-40 ثانية

من جهته صرح المسؤول الإقليمي معز الدين أحمدي لرويترز أن الهزات كانت "قوية للغاية" قرب مركز الزلزال في ولاية بدخشان شمال البلاد، وأن السلطات تتحقق مما إذا كانت تسببت في وقوع أضرار أو إصابات.

بدوره قال أشرف نائل (28 عاماً)، وهو من مدينة فيض آباد في بدخشان: "كان قوياً جداً. في البداية لم نغادر، لكن لاحقاً عندما أصبحت الهزة قوية غادرنا الغرفة".

كما أضاف أن "الهزة استمرت نحو 30-40 ثانية".