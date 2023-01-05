اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان
السودان

لتقريب التباعد.. البرهان يقود وساطة بين كتل الحرية والتغيير بالسودان

كتل الحرية والتغيير الثلاث هي: المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية والقوى الوطنية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد مصدر لـ"العربية/الحدث" أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقود وساطة لتقريب التباعد في المواقف السياسية بين كتل الحرية والتغيير الثلاث، وهي المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية والقوى الوطنية.

كما أوضح أن الفرقاء عقدوا أربعة لقاءات برعاية البرهان، واصفاً الروح التي سادت الاجتماعات بالطيبة.

حكومة في أقرب وقت

وقال المصدر إن الكتل الثلاث قدمت مصالح الوطن على مصالح كتلها وأحزابها، مبيناً أنها ناقشت عدداً من الأوراق من بينها الاتفاق الإطاري ورؤية كل كتلة فيما يلي العملية السياسية وإدارة الانتقال.

كذلك، أشار إلى أن من شأن استمرار هذه الروح أن تفضي إلى اتفاق تتكون بموجبه حكومة في أقرب وقت.

السيادة السوداني: الاتفاق الإطاري طريق مستدام لحل القضايا العرب والعالم السيادة السوداني: الاتفاق الإطاري طريق مستدام لحل القضايا

من جانب آخر أكد المصدر نفسه، أن قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو قد سهل اجتماعين للكتل نفسها في منزله لذات الغرض وهو تقريب وجهات النظر بينها لإنهاء الأزمة السياسية.

يذكر أن المكونين العسكري والمدني في السودان توصلا أوائل ديسمبر/كانون الأول 2022 لاتفاق إطاري يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد عامين وتنتهي بخروج الجيش من الساحة السياسية، في بادرة انفراجة على ما يبدو للأزمة السياسية في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"النواب الأميركي" يفشل في انتخاب رئيس المجلس لليوم الثاني.. ما الحل؟ "النواب الأميركي" يفشل في انتخاب رئيس المجلس لليوم الثاني.. ما الحل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط