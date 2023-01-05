مقتل سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم على الحدود

قالت صحيفة "سودان تريبيون" إن مزارعا سودانيا قُتل، الأربعاء، برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم على الحدود بشرق البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "موثوقة" أن مسلحين إثيوبيين توغلوا داخل الأراضي السودانية بعمق 10 كيلومترات في منطقة عطرب الحدودية بمحلية باسندة التابعة لولاية القضارف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة سلمت جثة القتيل إلى أسرته.

وتمثل مشاكل الحدود أزمة حادة بين السودان وإثيوبيا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت أديس أبابا أن جهاز المخابرات توصل لاتفاق مع نظيره السوداني بشأن تعزيز التعاون الأمني والحدودي، وذلك خلال زيارة وفد سوداني برئاسة مدير عام جهاز المخابرات السوداني أحمد مفضل.

وقال مدير عام جهاز المخابرات الإثيوبي، تمسغن طرونه، إن الجهازين سيتعاونان للحد من آثار الجرائم العابرة للحدود والأموال غير المشروعة والاتجار بالبشر من خلال تعزيز القدرات وتبادل المعلومات.