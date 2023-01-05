موسكو: إسقاط 21 مسيرة أوكرانية و5 صواريخ هيمارس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 250 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مقاتلتين من نوع "سو-24" و"سو-25" خلال اليوم الماضي.

إسقاط 5 صواريخ هيمارس

وقالت الوزارة إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في محور جنوب دونيتسك في يوم واحد، مضيفة أن القوات الروسية دمرت قاذفتي صواريخ أوكرانيتين في دونيتسك.

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وأفادت بإسقاط 21 مسيرة أوكرانية و5 صواريخ هيمارس في يوم واحد.

كذلك أفادت بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في محور كراسنو-ليمان، حيث تم القصاء على أكثر من 40 جنديا.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين من "سو-24" و"سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في دونيتسك، وفق بيان موسكو.

مقتل 55 من كتيبة الشيخ منصور

كما أعلنت أن القوات الروسية قتلت نحو 30 جنديا أوكرانيا، واستهدفت ما يعرف بكتيبة "الشيخ منصور"، وقتلت أكثر من 55 عنصرا.

وأسفرت العمليات العسكرية خلال اليوم الماضي عن تدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية. بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.