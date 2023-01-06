إسرائيل تتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية

أقر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، اليوم الجمعة، مجموعة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على توجهها لمحكمة العدل الدولية.
وذكر حساب رئاسة وزراء إسرائيل على فيسبوك في بيان أن إجراءات المجلس تتضمن تحويل حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات ضحايا إسرائيليين فقدوا حياتهم في هجمات.
وقال البيان إن الإجراءات تشمل تجميد مخططات بناء للسلطة الفلسطينية وحرمان الرموز الهامة التي تقود ما سماها "الحرب السياسية والقانونية" ضد إسرائيل من مزايا.
وأضاف أن الحكومة الحالية سترد حسب الضرورة على هذه "الحرب" من جانب السلطة الفلسطينية.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الشهر الماضي لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإعطاء رأي استشاري بشأن "التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
-
فقدان طالب أردني منذ 12 يوماً في بريطانيا.. وهذه التفاصيلأعلنت شرطة مدينة كولتشيتر بمقاطعة إسيكس في بريطانيا فقدان الطالب الأردني أحمد دبور منذ 12 يوماً، من دون ورود أي معلومات عنه حتى الآن.وأفادت تقارير ... العرب والعالم
-
بصور جميلة.. مصورون يتفاعلون مع تغريدة وزارة الحجتفاعل المصورون في السعودية بشكل واسع مع تغريدة وزارة الحج والعمرة، حين دعت لمشاركة أجمل صورة في موسم الحجّ، مع بدء التقديم على الحج للمواطنين ... السعودية
-
على متنها 100 راكب.. سقوط ناقلة ركاب في النيل بمصرسقطت ناقلة ركاب وعلى متنها 100 راكب في نهر النيل بمدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب مصر.وتلقت السلطات بلاغاً بسقوط ناقلة ركاب على متنها 100راكب و4 ... مصر