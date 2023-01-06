إسرائيل تتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية

أقر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، اليوم الجمعة، مجموعة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على توجهها لمحكمة العدل الدولية.

وذكر حساب رئاسة وزراء إسرائيل على فيسبوك في بيان أن إجراءات المجلس تتضمن تحويل حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات ضحايا إسرائيليين فقدوا حياتهم في هجمات.

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وقال البيان إن الإجراءات تشمل تجميد مخططات بناء للسلطة الفلسطينية وحرمان الرموز الهامة التي تقود ما سماها "الحرب السياسية والقانونية" ضد إسرائيل من مزايا.

وأضاف أن الحكومة الحالية سترد حسب الضرورة على هذه "الحرب" من جانب السلطة الفلسطينية.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الشهر الماضي لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإعطاء رأي استشاري بشأن "التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".