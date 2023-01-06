النمسا.. قتيل وجريح بتبادل إطلاق نار في ثكنة عسكرية

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أفادت وكالة الأنباء النمساوية أن جنديا لقي حتفه وأصيب قائده بعد تبادل لإطلاق النار في ثكنات قاعدة جوية ببلدة فينر نويشتات النمساوية، اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية، إن جنديا لقي حتفه وأصيب آخر بعد تبادل لإطلاق النار في ثكنات قاعدة جوية ببلدة فينر نويشتات النمساوية اليوم الجمعة.
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إطلاق نار بعد جدال
وكتب مايكل باور المتحدث باسم الوزارة على تويتر "قُتل الحارس وأصيب جندي آخر في تبادل لإطلاق النار قبل السابعة بقليل اليوم في الثكنة الجوية ببلدة فينر نويشتات".
وأفادت وكالة الأنباء النمساوية أن الجندي الذي كان في نوبة الحراسة فتح النار أثناء جدال فيما يبدو، وأن الجندي الأعلى رتبة أطلق عليه الرصاص.
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