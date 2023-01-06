مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا.. وزيلينسكي: هذا ما نريده فعلاً

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، عن حزمة مساعات عسكرية أميركية بأكثر من 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول متضررة من العملية العسكرية الروسية.

وقال بلينكين في بيان، إنه يسمح بسحب الأسلحة والمعدات الأميركية لأوكرانيا.

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وتشمل المساعدات الجديدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية وأنظمة مدفعية وناقلات جند مدرعة وصواريخ أرض-جو وذخيرة وعناصر أخرى لدعم كييف.

كما ستصل قيمة المساعدات 2.85 مليار دولار.

زيلينسكي ممتن

بدوره، أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن امتنانه من القرار الأميركي الأخير.

وقال إن قرار واشنطن تزويد بلاده بمدرعات برادلي هو ما تحتاجه بالضبط.

حجم مساعدات مذهل

بمليارات الدولارات

يشار إلى أنه بتلك الأرقام ترتفع قيمة المساعدات الأميركية للجهود الحربية الأوكرانية إلى مليارات الدولارات.

وكانت وزلرة الخزانة الأميركية قد أعلنت قبل أشهر، أن المساعدة الأميركية ستدعم العمليات الحكومية الأساسية وتساهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني، وستعزز المقاومة الأوكرانية.

يذكر أن المساعدات الغربية كانت تدفّقت على كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشباط/فبراير الماضي، إلا أن حدتها زادت إلى حد كبير بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم الأقليم الأوكرانية الأربعة إلى بلاده في أوكتوبر الماضي.