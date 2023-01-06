بريطانيا: روسيا دمجت قوات من لوغانسك ودونيتسك في جيشها
أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، بأن روسيا دمجت رسميا قوات انفصالية من إقليمي لوغانسك ودونيتسك ضمن جيشها يوم 31 ديسمبر 2022.
حرب طويلة الأمد
وقبل شهر تقريبا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة، ولكنه لا يرى داعيا لحشد جنود إضافيين في هذه المرحلة.
كما كشف بوتين حينها أن روسيا نشرت ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خلال التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط، أي نحو 150 ألف جندي، في أوكرانيا.
وقال: "من بين 300 ألف من مقاتلينا الذين تمت تعبئتهم ورجالنا والمدافعين عن الوطن، يوجد 150 ألفاً في منطقة العمليات"، مضيفاً أن 77 ألفًا منتشرون بشكل مباشر في مناطق القتال.
ضم المناطق الأربع
من جانب آخر، أعلن الرئيس الروسي في سبتمبر عن ضم أربع مناطق أوكرانية، فيما تجري معارك بشكل شبه يومي.
والشهر الماضي، اضطر الجيش الروسي إلى الانسحاب من خيرسون، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، بعد تراجع في أيلول/سبتمبر من شمال شرق أوكرانيا.
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