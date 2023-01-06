فقدان طالب أردني منذ 12 يوماً في بريطانيا.. وهذه التفاصيل

أعلنت شرطة مدينة كولتشيتر بمقاطعة إسيكس في بريطانيا فقدان الطالب الأردني أحمد دبور منذ 12 يوماً، من دون ورود أي معلومات عنه حتى الآن.

وأفادت تقارير بريطانية بأن أحمد (21 عاماً) غادر يوم 25 ديسمبر الفائت فندقاً في الشارع الرئيسي بمنطقة جورج، واستقل قطاراً من محطة السكك الحديدية إلى ستراتفورد.

مادة اعلانية

ثم استقل قطاراً آخر إلى دوفر في كينت، حيث شوهد على كاميرات المراقبة في مقهى كوستا.

إلى ذلك طالبت الشرطة البريطانية أي شخص يملك معلومات عن الشاب الاتصال برقم الطوارئ الخاص بها.

تدخل أردني رسمي

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع الحادثة من خلال سفارة المملكة في لندن بشكل حثيث ومستمر مع السلطات البريطانية المختصة.

وفور دراية الوزارة الأردنية بواقع الحال من عائلة المواطن، تم إبلاغ السلطات البريطانية المختصة، وفتح قنوات تفاعل يومية عبر السفارة في لندن مع شرطة مقاطعة إسيكس وذوي أحمد في سعي متواصل لتحديد مكانه.

يشار إلى أنه في إطار توسعة نطاق البحث، نشرت شرطة مقاطعة إسيكس صوراً للطالب، بوصفه إجراءً اعتيادياً في مثل هذه الحالات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات من سكان المنطقة.