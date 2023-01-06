وزير الدفاع التركي: استفزازات اليونان لن تمر دون رد

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن "الاستفزازات" اليونانية لن تمر دون رد من أنقرة.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن أكار قوله، إن تركيا "لا تضايق أو تستفز اليونان".

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"تغطية على العجز"

ويوم الثلاثاء، اتهم وزير الدفاع التركي السياسيين والعسكريين اليونانيين بافتعال الاستفزازات والأزمات مع تركيا بشكل ممنهج بهدف التغطية على عجزهم، على حد وصفه.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تصاعد الخلاف مجددا بين البلدين بشأن الحدود البحرية والمياه الإقليمية.

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"سنقوم بما يلزم"

والشهر الماضي، هدد وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو بأن تقوم بلاده بما يلزم إذا استمرت اليونان في استفزازاتها، وذلك تعليقا على المناورات العسكرية اليونانية في جزر بحر إيجة قبالة السواحل التركية.

"قد تأتي على حين غرة"

كما قال إن السيادة اليونانية على الجزر تصبح موضع شك في حال استمرت أثينا في تسليحها.

جاءت هذه التطورات بعدما لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتحرك ضد اليونان، قائلا إن "تركيا قد تأتي على حين غرة في ليلة من الليالي".