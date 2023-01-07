إسقاط مسيّرة فوق سيفاستوبول في القرم.. مسؤول يكشف

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم، السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة، فيما أشار إلى أنها أحدث محاولة لشن هجوم أوكراني على الميناء الذي يتمركز فيه أسطول البحر الأسود الروسي.

وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجيف، تصريحاته على تطبيق تليغرام، قائلاً إن الواقعة كانت في الساعات الأولى من صباح السبت، وهو عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس، وفق رويترز.

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كما أضاف: "حتى عطلة عيد الميلاد لم تكن سبباً كي يكف هؤلاء عن محاولات مهاجمة مدينتنا".

فعل كل ما هو ضروري

ولم تعلن أوكرانيا حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تؤكد فيما سبق وقائع أخرى مماثلة.

لكنها أوضحت أنها تملك حق فعل كل ما هو ضروري لاسترداد أراضيها.

ضم في 2014

يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

وتقول كييف إنها عازمة على استعادتها جنباً إلى جنب مع مناطق من شرق البلاد سيطرت عليها القوات الروسية منذ عمليتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.