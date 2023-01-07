البنتاغون يحدد موعد تدريب الأوكرانيين على الباتريوت

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ "باتريوت" سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، للصحافيين، إن التدريب سيستغرق "عدة أشهر".

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المزج بين الاثنين

وكان البنتاغون قد أعلن، يوم الخميس، أن واشنطن تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على منظومات باتريوت، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أو المزج بين الاثنين.

وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية أميركية بأكثر من 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول متضررة من العملية العسكرية الروسية.

مركبات برادلي

وتشمل المساعدات الجديدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، وأنظمة مدفعية، وناقلات جند مدرعة، وصواريخ أرض-جو وذخيرة وعناصر أخرى لدعم كييف. كما ستصل قيمة المساعدات إلى 2.85 مليار دولار.

بدورها، كشفت وزارة الدفاع الأميركية أن تسليم مدرعات برادلي القتالية إلى أوكرانيا سيستغرق بضعة أشهر.

وأشارت في بيان، الجمعة، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخلَّ عن أهدافه في أوكرانيا، مستشهدة بأن أوكرانيا شهدت اليوم اشتباكات رغم إعلان موسكو وقف إطلاق النار.

حجم مساعدات مذهل

يشار إلى أنه بتلك الأرقام ترتفع قيمة المساعدات الأميركية للجهود الحربية الأوكرانية إلى مليارات الدولارات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت قبل أشهر أن المساعدة الأميركية ستدعم العمليات الحكومية الأساسية، وتساهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني، وستعزز المقاومة الأوكرانية.

يذكر أن المساعدات الغربية كانت تدفّقت على كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشباط/فبراير الماضي، إلا أن حدتها زادت إلى حد كبير بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة إلى بلاده في أكتوبر الماضي.