الجيش الروسي: ملتزمون بالهدنة رغم القصف الأوكراني

أكد الجيش الروسي، السبت، التزامه حتى نهاية اليوم وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين لمناسبة عيد الميلاد، حسب التقويم الشرقي، رغم نيران المدفعية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن حتى الساعة 24.00 (21.00 بتوقيت غرينتش)"، وفق فرانس برس.

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صد عدد من الهجمات

كما أضافت أن القوات الروسية صدت خلال الساعات الـ24 الماضية عدداً من الهجمات التي شنّها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا وقتلت العشرات من جنودها.

وسُمع في بلدة تشاسيف يار جنوب مدينة باخموت على خط المواجهة صوت نيران المدفعية الثقيلة معظم ساعات الصباح.

في المقابل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية السبت أن روسيا نفّذت ضربة صاروخية وأطلقت 20 طلقة من راجمات صواريخ خلال الساعات الـ24 الماضية.

رفض العرض

يذكر أن بوتين كان أمر قواته الجمعة بوقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 36 ساعة من أجل الاحتفالات.

إلا أن أوكرانيا رفضت عرض موسكو وقف إطلاق النار ووصفته بأنه "حيلة هزلية" تهدف إلى منح القوات الروسية فرصة للراحة وإعادة التسلح، بحسب رويترز.

وأردفت أنها ستواصل محاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو.