اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سيدات نساء أفغانيات من كابل كابول - أفغانستان
نساء أفغانيات
مصادر للعربية

طالبان تقرر إغلاق صالونات التجميل النسائية.. والمهلة 10 أيام

مصادر العربية: حكومة طالبان تأمر بمنع عمل الفتيات في المراكز التجارية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لم تتوقف حركة طالبان عن مخططها في قمع النساء، فقد أفادت مصادر "العربية"، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة طالبان وضعت مهلة 10 أيام لإغلاق صالونات التجميل النسائية في أفغانستان.

محكمة ليبية توقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الدبيبة وتركيا المغرب العربي محكمة ليبية توقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الدبيبة وتركيا

وأضافت المصادر أن طالبان قررت أيضا منع عمل الفتيات في المراكز التجارية.

كما أضافت أن وفدا أميركيا وصل إلى تركيا للقاء المجلس الأعلى لجبهة المقاومة الأفغانية، لبحث الحلول للأزمة في البلاد.

حرمان من العمل

وكانت طالبان قد أصدرت في 22 ديسمبر الماضي أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنع عمل النساء في هذه المنظمات، من دون تحديد ما إذا كانت هذه الأوامر تشمل العاملات الأجنبيات.

حرمان من التعليم

أتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة طالبان بمنع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى.

وعلى الرغم من تعهد حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، بإبداء مرونة أكبر، فإنها سرعان ما تنصلت من وعودها.

تدابير مقيدة للحريات

منذ 16 شهرا، زادت حركة طالبان التدابير المقيدة للحريات، لا سيما في حق النساء اللواتي استبعدن تدريجيا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.

وقال عدد من المسؤولين في طالبان إنه لم يكن هناك عدد كاف من المدرسين أو المال، وإنه سيعاد فتح المدارس بمجرد تطوير منهج إسلامي.

لا سفر أو متنزهات

واستبعدت النساء أيضا من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.

ولم يعد يحق للنساء السفر من دون رجل من العائلة، وينبغي عليهن ارتداء البرقع.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أكثر من 9 آلاف عنصر من الجيش والشرطة العراقية في مهمة لتأمين "خليجي 25" أكثر من 9 آلاف عنصر من الجيش والشرطة العراقية في مهمة لتأمين "خليجي 25"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط