طالبان تقرر إغلاق صالونات التجميل النسائية.. والمهلة 10 أيام

لم تتوقف حركة طالبان عن مخططها في قمع النساء، فقد أفادت مصادر "العربية"، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة طالبان وضعت مهلة 10 أيام لإغلاق صالونات التجميل النسائية في أفغانستان.

وأضافت المصادر أن طالبان قررت أيضا منع عمل الفتيات في المراكز التجارية.

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كما أضافت أن وفدا أميركيا وصل إلى تركيا للقاء المجلس الأعلى لجبهة المقاومة الأفغانية، لبحث الحلول للأزمة في البلاد.

حرمان من العمل

وكانت طالبان قد أصدرت في 22 ديسمبر الماضي أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنع عمل النساء في هذه المنظمات، من دون تحديد ما إذا كانت هذه الأوامر تشمل العاملات الأجنبيات.

حرمان من التعليم

أتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة طالبان بمنع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى.

وعلى الرغم من تعهد حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، بإبداء مرونة أكبر، فإنها سرعان ما تنصلت من وعودها.

تدابير مقيدة للحريات

منذ 16 شهرا، زادت حركة طالبان التدابير المقيدة للحريات، لا سيما في حق النساء اللواتي استبعدن تدريجيا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.

وقال عدد من المسؤولين في طالبان إنه لم يكن هناك عدد كاف من المدرسين أو المال، وإنه سيعاد فتح المدارس بمجرد تطوير منهج إسلامي.

لا سفر أو متنزهات

واستبعدت النساء أيضا من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.

ولم يعد يحق للنساء السفر من دون رجل من العائلة، وينبغي عليهن ارتداء البرقع.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.