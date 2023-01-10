في الخرطوم.. محاكمة سوري هرّب أضخم شحنة مخدرات للسودان

بدأت محكمة جنايات الخرطوم شمال، إجراءات محاكمة عصابة تهريب مخدرات، يتزعّمها رجل يحمل الجنسية السورية، بتهمة التورط في إدخال شحنة مخدرات تُعد الأضخم عبر مطار الخرطوم.

وكشف المتحري تفاصيل مثيرة، أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، محمد سر الختم، اليوم الثلاثاء، وذكر أن أقراص الكبتاغون كانت مخبأة باحترافية عالية داخل أغطية أدوات صحية "منهولات" بطرود شحن تزن أكثر من 7 أطنان.

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يحمل الجنسية السورية

كما قال إن المتهم الأول (73) عاماً، ويحمل الجنسية السورية، يقيم بضاحية المعمورة جنوب الخرطوم، أُخضع للاستجواب خمس مرات لكشف مُلابسات القضية الأكثر تعقيداً بملفات تهريب المخدرات بالسودان. وكشفت التحقيقات أن الشحنة المكونة من (11) طرداً بأحجام مختلفة، وصلت لمطار الخرطوم شهر سبتمبر الماضي بطريقة حرص رجال الجمارك أن تكون عادية، ليطمئن أفراد العصابة. بالمقابل، فرضوا رقابة لصيقة على الشحنة في انتظار المستلم بعد أن أظهرت نتائج الفحص المعملي أن الأقراص المخبأة داخل الشحنة أقراص كبتاغون.

الجلسة استغرقت ساعتين

وأضاف المتحري أنّ التحقيقات كشفت أن المتهم الأول السوري الجنسية يُعد أحد أخطر تجار المخدرات، وذا صلة وثيقة مع عصابات المافيا الدولية، ولديه سابقة قضائية بالبحر الأحمر بشرق السودان.

هذا ورفعت المحكمة الجلسة التي استغرقت ساعتين تقريباً، بعد تلاوة أقوال المتهمين، الثلاثة، سوري وسودانيين اثنين، وحدّدت الجلسة القادمة لمناقشة المتحري.