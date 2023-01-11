قتلى وجرحى بتفجير انتحاري قرب الخارجية الأفغانية بكابل

أعلنت الشرطة الأفغانية الأربعاء مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في تفجير قرب وزارة الخارجية في كابل.

وقال الناطق باسم شرطة كابل خالد زدران "حصل انفجار اليوم (الأربعاء) على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية نتج عنه مقتل خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح".

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وكانت مصادر" العربية"، قد أفادت في وقت سابق بأن هجوما انتحاريا وقع عند مغادرة الموظفين مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية.

وأضافت المصادر أن الانتحاري حاول دخول مبنى الخارجية، لكن أمن الوزارة تصدى له ليفجر نفسه في الحال.

شاهد عيان يروي

وقال سائق لفرانس برس إن انتحاريا نفذ هجوما قرب وزارة الخارجية، ما أدى إلى سقوط 20 إصابة على الأقل.

وأضاف السائق جمشيد كريمي "شاهدت ما بين 20 إلى 25 ضحية. لا أعرف عدد القتلى أو الجرحى" مضيفا "شاهدت رجلا يفجر نفسه".

هجمات سابقة

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقع تفجير آخر استهدف مسجدا داخل وزارة الداخلية الأفغانية، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سقط 23 قتيلا و30 جريحا في تفجير داخل مدرسة بولاية سمنغان شمال البلاد.

كما أسفر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات استهدفت مساجد بعضها للشيعة، وقتل فيها المئات، وتبنّى تنظيم داعش العديد من تلك التفجيرات.